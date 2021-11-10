В Екатеринбурге коммунальщики готовятся убирать наледь на дорогах

В среду днем на уборку улиц выйдут 18 комбинированных дорожных машин Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге днем 10 ноября убирать улицы выйдут 333 рабочих и 134 единицы спецтехники. Об этом сообщает мэрия со ссылкой на зампредседателя комитета благоустройства Владимира Капустина.

- Та вода, которая есть сейчас на проезжей части, начнет постепенно замерзать. Поэтому необходимо быть готовыми к тому, чтобы устранять наледь на дорогах и тротуарах, - заявил он.

Капустин отметил, что коммунальщики должны быть готовы к понижению температуры и уборке гололеда. Он попросил проверить исправность спецтехники и сформировать бригады рабочих.

В том числе в среду днем на уборку улиц выйдут 18 комбинированных дорожных машин, 31 трактор, 12 фронтальных погрузчиков и 36 самосвалов. В ночь на 10 ноября этим занимались 74 рабочих и 101 единица техники. На полигоны вывезли больше 93 тонн грязи и мусора.

9 ноября в Екатеринбурге уборкой улиц занимались 321 рабочий и 120 единиц спецтехники. В этот день вывезли больше 25 тонн мусора и около 70 тонн грязи.

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