На Уралмаше начался ремонт регистратуры в старой больнице

Чтобы оборудовать новую регистратуру, в поликлинике сделали перепланировку Фото: пресс-служба Минздрава Свердловской области

В Екатеринбурге начался ремонт регистратуры в КГБ №14. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Свердловской области.

На сегодняшний день в поликлинике выровнены и покрашены стены, заменены окна и двери, куплена новая мебель, а также подготовлены места для новых сотрудников. Цель ремонта - сделать регистратуру «бережливой». Для этого была проведена цветная навигация.

- В ходе ремонтных работ произведена перепланировка внутреннего пространства помещения. Перенесен гардероб. Идет подготовка помещения под запуск новой современной системы электронной очереди, - рассказал главный инженер ГКБ №14 Ренат Гайнанов.

Ремонт был организован в рамках национального проекта «Здравоохранение». На сегодняшний день больница на Уралмаше обслуживает около 140 тысяч человек.