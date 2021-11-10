На Московском тракте водитель насмерть сбил пешехода

Водитель затормозил, когда заметил пешехода, но наезда избежать не удалось Фото: ГИБДД по Екатеринбургу

На Московском тракте во вторник, 9 ноября, машина насмерть сбила 31-летнего мужчину-пешехода. Все произошло в 18:28 на 343-м километре трассы Пермь - Екатеринбург, когда водитель Opel Vectra ехал со стороны Екатеринбурга к Первоуральску.

- Пешеход появился на проезжей части неожиданно для водителя. Он выбежал на проезжую часть, пересекая ее справа налево в неустановленном месте. Водитель принял экстренное торможение, но наезда избежать не удалось, так как пешеход выбежал прямо под капот, - рассказали «КП-Екатеринбург» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

Фото: ГИБДД по Екатеринбургу

Мужчину доставили в реанимационное отделение больницы №1, где поставили ему диагноз «клиническая смерть». Через полтора часа от полученных травм он скончался.

- В темное время суток пешеходы в темной одежде не видны на проезжей части и водитель замечает человека на дороге слишком поздно, буквально перед капотом, когда у него остается две секунды, чтобы нажать на тормоз, - отметили в ГИБДД.

В Госавтоинспекции напомнили, что пешеходам необходимо в темное время суток иметь на одежде световозвращающие элементы. Кроме того переходить проезжую часть нужно только в установленных местах, то есть там, где есть знак «пешеходный переход».

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