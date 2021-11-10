В Нижнем Тагиле вандалы испортили новую набережную «Тагильская лагуна-2»

Торжественное открытие второй очереди новой набережной прошло 26 октября 2021 года. Фото: страница в Instagram мэра Владислава Пинаева

В Нижнем Тагиле вандалы разрисовали гранитную плитку на новой набережной «Тагильская лагуна-2». Об этом сообщает TagilCity.ru.

- Заявление в полицию направлено руководством МУП «Тагилдорстрой» за порчу имущества и гранитной облицовки набережной, - рассказал директор компании Игорь Васильев.

Помимо этого, вандалы вырвали рейки в детских домиках. А на другой площадке они повредили два дорожных знака.

Торжественное открытие второй очереди новой набережной в Нижнем Тагиле прошло 26 октября 2021 года. Благоустроили больше 60 тысяч квадратных метров. Длина линии берегоукрепления составила 250 метров.

Здесь появился игровой комплекс «Автогородок», в котором дети могут с педагогами изучать правила дорожного движения. Для подростков сделали зону юного техника, где разместили площадки для запуска радиоуправляемых самолетов и ракет, а также бассейн для запуска моделей судов.

Кроме того на набережной появились зоны для игр в волейбол, баскетбол и минифутбол. Помимо этого, сделали бетонный скейт-парк. На территории есть картинг, велодорожки и силовые тренажеры.

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