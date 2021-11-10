Автомобилисты встали в пробку на Белинского из-за ДТП

Водителям утром на Белинского пришлось потерять время в пробке, образовавшейся из-за аварии
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге автомобилисты утром, 10 ноября, встали в пробку на улице Белинского в сторону центра из-за ДТП. Судя по Яндекс.Картам, авария произошла на перекрестке с улицей Фурманова в среднем правом ряду. Из- за ДТП движение также затруднено на Машинной.
В целом на дорогах в городе довольно свободно. По данным Яндекс.Карт дорожная ситуация оценивается в пять баллов. Заторы также есть на 8 марта от Щорса до Декабристов в обе стороны и на Щербакова в сторону центра от Лыжников до Самолетной.
Фото: Яндекс.Карты
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