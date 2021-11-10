На место пожара выезжали 13 человек личного состава и 4 единицы пожарно-спасательной техники Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге пожарные спасли человека из задымленной из-за пожара пятиэтажки. Огонь вспыхнул ночью, 9 ноября, в квартире на первом этаже на Посадской, 40/2.

- В 23:31 поступило сообщение о пожаре. До прибытия пожарных подразделений самостоятельно эвакуировались 20 человек, в том числе 10 детей. Огнеборцами с помощью спасустройств спасен один человек, - рассказали «КП-Екатеринбург» в ГУ МЧС по Свердловской области.

В квартире горели домашние вещи. Огонь распространился на площади два квадратных метра. На место пожара выезжали 13 человек личного состава и 4 единицы пожарно-спасательной техники. Пожарные справились с огнем за шесть минут.

Напомним, ночью также произошел пожар в пятиэтажке на улице Токарей. Там до прибытия спасателей самостоятельно из здания эвакуировались семь человек. Кроме того, прибывшие на место пожарные вывели из задымленного здания с помощью спасустройств шесть человек, в том числе одного ребенка.