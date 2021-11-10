Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество10 ноября 2021 6:29

В Нижнем Тагиле из-за гололеда начинающих водителей попросили воздержаться от поездок

Госавтоинспекторы попросили автомобилистов быть внимательными на дорогах
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Автомобилистов попросили быть внимательнее на дорогах во время непогоды

Автомобилистов попросили быть внимательнее на дорогах во время непогоды

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле госавтоинспекторы обратились к автомобилистам из-за ухудшения погодных условий и призвали быть предельно внимательными на дороге.

- В ближайшее время ожидается понижение температуры, выпадение обильных осадков в виде мокрого снега и возникновение гололедных явлений, - рассказали в ГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское». - С целью сохранения жизни и здоровья, ГИБДД советует начинающим водителям воздержаться от поездок на личном автотранспорте.

Автомобилистам, севшим за руль во время непогоды следует выбирать безопасный скоростной режим, соответствующий конкретным дорожным условиям, избегать резкого маневрирования и торможений, соблюдать безопасную дистанцию и интервал не выезжать на полосу, предназначенную для встречного движения.

- Обратить внимание нужно и на техническое состояние автомобиля, проверить исправную работу световых приборов, стеклоочистителей. В любое время дня и ночи нужно передвигаться на машине с исправными включенными внешними световыми приборами, а в непогоду обязательно использовать противотуманные фары, - напомнили в ГИБДД.

Пешеходам инспекторы рекомендуют быть особенно внимательными при переходе проезжей части и использовать световозвращающие элементы.