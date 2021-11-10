В Нижнем Тагиле из-за гололеда начинающих водителей попросили воздержаться от поездок

Автомобилистов попросили быть внимательнее на дорогах во время непогоды Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле госавтоинспекторы обратились к автомобилистам из-за ухудшения погодных условий и призвали быть предельно внимательными на дороге.

- В ближайшее время ожидается понижение температуры, выпадение обильных осадков в виде мокрого снега и возникновение гололедных явлений, - рассказали в ГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское». - С целью сохранения жизни и здоровья, ГИБДД советует начинающим водителям воздержаться от поездок на личном автотранспорте.

Автомобилистам, севшим за руль во время непогоды следует выбирать безопасный скоростной режим, соответствующий конкретным дорожным условиям, избегать резкого маневрирования и торможений, соблюдать безопасную дистанцию и интервал не выезжать на полосу, предназначенную для встречного движения.

- Обратить внимание нужно и на техническое состояние автомобиля, проверить исправную работу световых приборов, стеклоочистителей. В любое время дня и ночи нужно передвигаться на машине с исправными включенными внешними световыми приборами, а в непогоду обязательно использовать противотуманные фары, - напомнили в ГИБДД.

Пешеходам инспекторы рекомендуют быть особенно внимательными при переходе проезжей части и использовать световозвращающие элементы.