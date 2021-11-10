В Екатеринбурге и Нижнем Тагиле больше всего случаев заражения коронавирусом по региону

В столице Урала за все время пандемии коронавирус подтвердился у 64 591 человека Фото: Алексей БУЛАТОВ

Роспотребнадзор опубликовал данные по заболевшим коронавирусом в городах Свердловской области. Согласно им за все время пандемии больше всего случаев заражения COVID-19 зарегистрировано в Екатеринбурге (64 591) и Нижнем Тагиле (13 186).

Всего в регионе на 9 ноября 2021 года лабораторно подтверждено 163 940 случаев заражения коронавирусом. Накануне оперштаб сообщал о еще 729 новых заболевших, выявленных за сутки.

Отметим, что в Свердловской области из-за эпидемиологической ситуации с коронавирусом ввели систему QR-кодов, которые подтверждают вакцинацию. Без него нельзя попасть в большинство общественных мест. Накануне, 9 ноября, власти Свердловской области назвали условие, при котором в регионе будут отменена система QR-кодов. По словам заместителя губернатора Павла Крекова, доступ в общественные места откроют только в случае кратного снижения заболеваемости.