В пятиэтажке в Верх-Исетском районе произошел пожар

В тушении пожара были задействованы 4 единицы техники и 11 человек личного состава Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге ночью, 10 ноября, пожар произошел в пятиэтажке на улице Токарей,48 в Верх-Исетском районе. Огонь вспыхнул в квартире на первом этаже.

До прибытия МЧС самостоятельно из здания эвакуировались семь человек. Прибывшие на место пожарные вывели из задымленного здания с помощью спасустройств шесть человек, в том числе одного ребенка.

- В 02:05 поступило сообщение о пожаре. На месте работали 11 человек личного состава, 4 единицы пожарно-спасательной техники, - рассказали «КП-Екатеринбург» в ГУ МЧС по Свердловской области.

Площадь пожара составила два квадратных метра. Огонь повредил домашнее имущество жильцов квартиры. По данным МЧС, пожарные справились с огнем всего за четыре минуты. О пострадавших не сообщается.

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