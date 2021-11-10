В пятиэтажке в Верх-Исетском районе произошел пожар

В тушении пожара были задействованы 4 единицы техники и 11 человек личного состава
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге ночью, 10 ноября, пожар произошел в пятиэтажке на улице Токарей,48 в Верх-Исетском районе. Огонь вспыхнул в квартире на первом этаже.
До прибытия МЧС самостоятельно из здания эвакуировались семь человек. Прибывшие на место пожарные вывели из задымленного здания с помощью спасустройств шесть человек, в том числе одного ребенка.
- В 02:05 поступило сообщение о пожаре. На месте работали 11 человек личного состава, 4 единицы пожарно-спасательной техники, - рассказали «КП-Екатеринбург» в ГУ МЧС по Свердловской области.
Площадь пожара составила два квадратных метра. Огонь повредил домашнее имущество жильцов квартиры. По данным МЧС, пожарные справились с огнем всего за четыре минуты. О пострадавших не сообщается.
К ЧИТАТЕЛЮ
Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?
Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург».
Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru
Следите за нами в соцсетях:
Вконтакте - https://vk.com/kp.ekaterinburg
Instagram – https://www.instagram.com/kpekb/
Telegram - https://t.me/kpekb
Facebook - https://www.facebook.com/ural.kp.ru
Одноклассники - https://ok.ru/kp.ekb
Подписывайтесь на наши каналы:
Яндекс. Дзен - ссылка
Google News - ссылка