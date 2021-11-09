В Свердловской области 40% жителей привились от коронавируса

Ранее стало известно, что в Свердловской области закончилась вакцина Спутник Лайт Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области прививку от коронавируса сделали уже 40% жителей. По словам заместителя губернатора Павла Крекова, темпы вакцинации в регионе заметно возросли в последнее время, однако останавливаться на этом нельзя.

- Мы сейчас преодолеваем очень важный рубеж - 40% привитости всего населения Свердловской области. Это еще не то, что нам всем требуется, но это достаточно серьезное движение. Причем именно в последние недели оно стало достаточно зримо, - сообщил Павел Креков на брифинге оперштаба.

Ранее стало известно, что в Свердловской области закончилась вакцина Спутник Лайт. За нерабочую неделю первым компонентом вакцины привились более 130 тысяч человек. Вакцины Спутник V на территории области достаточно.