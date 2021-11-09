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Общество9 ноября 2021 20:49

В Свердловской области 40% жителей привились от коронавируса

По словам заместителя губернатора, в последнее время темы вакцинации заметно выросли
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Ранее стало известно, что в Свердловской области закончилась вакцина Спутник Лайт

Ранее стало известно, что в Свердловской области закончилась вакцина Спутник Лайт

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области прививку от коронавируса сделали уже 40% жителей. По словам заместителя губернатора Павла Крекова, темпы вакцинации в регионе заметно возросли в последнее время, однако останавливаться на этом нельзя.

- Мы сейчас преодолеваем очень важный рубеж - 40% привитости всего населения Свердловской области. Это еще не то, что нам всем требуется, но это достаточно серьезное движение. Причем именно в последние недели оно стало достаточно зримо, - сообщил Павел Креков на брифинге оперштаба.

Ранее стало известно, что в Свердловской области закончилась вакцина Спутник Лайт. За нерабочую неделю первым компонентом вакцины привились более 130 тысяч человек. Вакцины Спутник V на территории области достаточно.