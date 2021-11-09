Создатели штаб-квартиры РМК в Екатеринбурге стали лауреатами премии Татищева и де Геннина

Фото: пресс-служба "РМК"

Создатели известной штаб-квартиры «РМК» в Екатеринбурге стали лауреатами премии Татищева и де Геннина, к награде представили команду генеральных проектировщиков, строителей и авторов проекта. Постановление об этом подписал глава уральской столицы Алексей Орлов. Ее вручают за деятельность, внесшую значительный вклад в социально-экономическое развитие города.

- Штаб-квартира РМК находится в Екатеринбурге по адресу Горького, 57. Здание стало первым и единственным на сегодня объектом в России, построенным по проекту всемирно известного архитектурного бюро Foster + Partners, - отметили в пресс-службе «РМК».

Ранее стало известно, что штаб-квартира Русской Медной Компании признана лучшей нежилой высоткой в России. «Здание-ананас» победило в номинации «Лучшее архитектурное решение – нежилое высотное или уникальное здание» и получило инженерно-архитектурную премию 100+ AWARDS. Награду вручал полпред президента по УрФО Владимир Якушев.