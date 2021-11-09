В Екатеринбурге парень решил покататься и угнал отечественную легковушку

Незадачливому угонщику грозит пять лет тюрьмы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге ранее не судимый парень решил покататься на машине и не придумал ничего лучше, чем угнать отечественный «ВАЗ-21061». В полицию обратился владелец легковушки и рассказал, что его машина пропала ночью во дворе дома на улице Рощинской. По его словам, сумма ущерба составила 35тысяч рублей.

- Впоследствии указанный автомобиль был обнаружен сотрудниками ГИБДД брошенным со следами угона: скрученными между собой проводами зажигания. Молодой человек дал признательные показания и мотивировал свой поступок желанием покататься, - сообщили в УМВД России по Екатеринбургу.

Похищенную машину уже вернули законному владельцу. Возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения». Незадачливому угонщику грозит пять лет тюрьмы.