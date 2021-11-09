В Свердловской области при ремонте трассы Екатеринбург – Тюмень было украдено больше 50 миллионов

Расследование находится на контроле транспортной прокуратуры Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области во время ремонта трассы Екатеринбург – Тюмень было украдено больше 50 миллионов рублей. Уральская транспортная прокуратура возбудила уголовное дело факту хищения бюджетных средств. Деньги выделялись в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России».

ФКУ «Уралуправтодор» и АО «ДЭП №8» заключили государственный контракт на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги «Екатеринбург-Тюмень». Для выполнения работ акционерным обществом заключены договоры субподряда с обществом с ограниченной ответственностью.

- Субподрядчиком в подтверждение исполнения договоров переданы акты о выполненных работах, содержавшие сведения о завышенных понесенных расходах. На основании недостоверных документов заказчиком оплачены услуги по закрытию движения на железнодорожных путях, - сообщают в пресс-службе уральской транспортной прокуратуры. - Для выполнения работ на путепроводе подрядчик привлек субподрядную организацию, которая, завершив ремонт, предоставила недостоверные акты о выполненных в 2017-2018 годах работах и завышенных затратах на услуги по закрытию движения на железнодорожных путях в период ремонта автодороги, - рассказали "КП-Екатеринбург" в пресс-службе транспортной полиции по УрФО.

Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, в особо крупном размере». Расследование находится на контроле транспортной прокуратуры.