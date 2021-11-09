Прокуратура начала проверку после вспышки ОРВИ в детском санатории в Екатеринбурге

За медицинской помощью обратились 43 ребенка, которые были в санатории. Фото: скриншот сервиса «Яндекс.Карты»

Прокуратура начала проверку после сообщений о том, что в оздоровительном санатории «Изоплит» произошла вспышка заболеваемости ОРВИ. Об этом сообщает надзорное ведомство по Свердловской области.

- По предварительной информации, 6-7 ноября 2021 года за медицинской помощью с признаками инфекции обратилось 43 ребенка, - говорится в сообщении.

Эти дети были в санатории с 30 октября по 8 ноября 2021 года. Прокуратура проверит соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства в «Изоплите». При этом Роспотребнадзор уже выявил во время проверки нарушение санитарных норм и правил.

Прокуратура даст оценку соблюдению должностными лицами санатория законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. Также ведомство обратит внимание на то, была ли во время оказана детям медицинская помощь. После проведения мероприятий будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее в СМИ появились сообщения, что из оздоровительного санатория «Изоплит» начали массово отправлять домой детей с температурой и кашлем. При этом родителям выдали справки, что ребята полностью здоровы. В Минздраве Свердловской области «КП Екатеринбург» рассказали, что дети должны были выехать из санатория 8 ноября. Однако из-за вспышки ОРВИ в «Изоплите» ребят отправили по домам на день раньше.

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