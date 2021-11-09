В Нижнем Тагиле начали сносить здания бывшей военной части на улице Фрунзе

Фото: сервис Google Maps

В Нижнем Тагиле начали сносить здания на территории бывшей военной части на улице Фрунзе. На место уже приехала спец.техника, строения разбирают с помощью экскаваторов. По словам местных жителей, заброшенные дома давно пора утилизировать, так как они представляют опасность для детей. Об этом пишет местное издание TagilCity.ru.

- Администрация города работает с компанией ООО «Омега», снос будет осуществляться поэтапно, бывший военный городок на улице Фрунзе в Нижнем Тагиле был передан в собственность муниципалитета - пояснили редакции в пресс-службе администрации города.

Напомним, в Екатеринбурге в ночь на 6 ноября на улице Малышева рабочие начали снос двухэтажного старинного дома, на месте которого в перспективе должна появиться 30-этажная гостиница. Здание возведут за «Домом контор» рядом с уже существующим комплексом «Радиус».