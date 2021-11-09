В уральской глубинке насильник надругался над 8-летней девочкой

Девочка рассказала о случившемся с ней отцу Фото: Алексей БУЛАТОВ

В уральском поселке Басьяновский ранее судимый насильник надругался над 8-летней дочкой друга. Об этом «КП Екатеринбург» сообщил осведомленный источник.

8 ноября девочка рассказала о случившемся с ней отцу. Мужчина в свою очередь обратился в полицию. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Рецидивисту грозит до 20 лет в колонии строгого режима.

- Следователи уже получили признательные показания, обвиняемый арестован, - рассказал инсайдер.

В Следственном комитете по Свердловской области от комментариев воздержались.

Ранее, в мае 2021 года, в поселке Подсобном под Краснотурьинском подросток изнасиловал 9-летнюю девочку на глазах своего 7-летнего брата. Также в это время рядом был еще один 10-летний ребенок. Он наблюдал за происходящим.

Ребята заманили ребенка в лес. Там самый взрослый мальчик из всей компании совершил насилие. Девочка рассказала о случившемся маме. Мальчика, подозреваемого в преступлении, поставили на учет в ПДН.

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