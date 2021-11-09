Больше 3.3 миллиона свердловчан поучаствовали во всероссийской переписи населения

Всероссийская перепись населения проводится с 15 октября по 14 ноября текущего года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Больше 3.3 миллиона уральцев поучаствовали во всероссийской переписи населения, а 20% от этого числа прошли регистрацию на портале Госуслуг. По словам ВрИО губернатора Свердловской области Алексея Шмыкова, от результатов переписи напрямую зависит наша жизнь на ближайшие 10 лет.

- Из этих данных делается аналитика, каждый глава смотрит: сколько человек проживает, какого возраста, пола, какое у них образование, чем они занимаются – малым бизнесом или работают на промышленных предприятиях, сколько детей, пенсионеров, - сообщают в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Именно от переписи населения зависит дальнейшее строительство детских садов, поликлиник, школ, распределение средств на дорог. Напомним, Всероссийская перепись населения проводится с 15 октября по 14 ноября текущего года.