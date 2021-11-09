В Екатеринбурге детей из санатория с признаками ОРВИ начали массово отправлять домой

В Минздраве Свердловской области подтвердили вспышку ОРВИ в детском санатории. Фото: скриншот сервиса «Яндекс.Карты»

В Екатеринбурге из оздоровительного санатория «Изоплит» начали массово отправлять домой детей с температурой и кашлем. При этом родителям выдали справки, что ребята полностью здоровы.

- Карантин не объявлен. Хотя массово отправлять детей с ухудшением самочувствия начали еще в субботу, 6 ноября. Процедуры и развлекаловки в пятницу закончились, - рассказала одна из родителей порталу E1.RU.

Мама ребенка заявила, что сейчас у сына температура 38,6 градусов. Она утверждает, что отправляла ребенка в санаторий здоровым. При этом родитель сообщила, что все документы в «Изоплите» оформили задним числом.

Также мама добавила, что ее попросили подписать бумагу, что она не имеет претензий. В справке, которую выдали в санатории, говорится, что ребенок выписан с улучшениями здоровья и может ходить в школу.

В Минздраве Свердловской области «КП Екатеринбург» рассказали, что дети должны были выехать из санатория 8 ноября. Однако из-за вспышки ОРВИ в «Изоплите» ребят отправили по домам на день раньше.

- По информации главного врача учреждения, сведения о детях, выписанных по месту жительства с признаками ОРВИ, были переданы в медицинские организации, по месту их жительства. Родителям здоровых детей, в случае появления симптомов заболевания, было рекомендовано вызвать врача на дом, - заявили в ведомстве.

Оперативный комментарий санатория «КП Екатеринбург» получить не удалось.

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