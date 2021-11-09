В Екатеринбурге усилят работу контрольных групп, проверяющих соблюдение мер эпидбезопасности

Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга

В Екатеринбурге усилят работу контрольных групп, которые проверяют соблюдение мер эпидбезопасности на территории города. Такое поручение дал мэр уральской столицы Алексей Орлов во время заседания городского оперативного штаба. При этом на сегодняшний день вакцинацию прошли более 666 тысяч человек или 52% взрослого населения.

- Необходимо продолжать деятельность контрольных групп, профилактическую работу, соблюдать все имеющиеся ограничения, чтобы в конечном итоге прекратить распространение инфекции, - цитирует Алексея Орлова пресс-служба мэрии Екатеринбурга.

Напомним, в Свердловской области в нерабочие дни контрольные группы составили 1 969 протоколов на уральцев, которые нарушили правила эпидбезопасности. Из них 517 приходятся на жителей Екатеринбурга, С 30 октября по 7 ноября 2021 года контрольные группы проверили 21 803 объекта. В том числе проверки коснулись торговых центров, магазинов розничной торговли и оказания услуг.