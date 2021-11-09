За четыре дня в Екатеринбурге задержали 28 пьяных водителей

Кроме того, с 3 по 7 ноября инспекторы выявили 88 грубых нарушений правил дорожного движения
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге с 3 по 7 ноября 2021 года сотрудники Госавтоинспекции задержали 28 пьяных водителей в рамках мероприятия «Безопасная дорога». Об этом сообщает отделение пропаганды городского ГИБДД.
- За управление без водительского удостоверения задержаны 27 нарушителей, - говорится в сообщении.
Также сотрудники ГИБДД задержали 17 человек, которые отказались проходить медосвидетельствование. При этом восемь человек лишили прав, а пятерых водителей привлекли к уголовной ответственности по статье 264.1 УК РФ «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость». Кроме того, инспекторы выявили 88 грубых нарушений правил дорожного движения.
За первые десять месяцев 2021 года в Екатеринбурге зарегистрировали 65 ДТП с пьяными водителями. В этих авариях погибли 12 человек, а еще 93 получили травмы различной степени тяжести.
Госавтоинспекция просит горожан сообщать обо всех известных случаях управления машиной в пьяном виде или вождением без прав. Екатеринбуржцы могут рассказать об этих инцидентах в городское ГИБДД г по телефону (343)263-19-02 или 02 (102).
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