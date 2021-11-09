В парке Маяковского появится детская площадка с театром и зоной отдыха

В новом пространстве будут места для квестов, горки и качели. Фото: ЦПКиО
В Екатеринбурге в парке Маяковского появится новая детская площадка с театром и зоной отдыха в тени. Дети смогут там играть с песком и водой, сообщает пресс-служба ЦПКиО.
- Новая детская площадка займет почти четыре тысячи квадратных метров, все оборудование будет выполнено из дерева и металла в натуральных оттенках, - говорится в сообщении.
Фото: ЦПКиО
В новом пространстве будут места для квестов, горки и качели. Чтобы не повредить деревья и кустарники вокруг все дорожки будут насыпные, а для мам с колясками установят пандусы.
Разбор старых конструкций и строительство новых начнется весной 2022 года. Для этого парк уже закупает детское и спортивное игровое оборудование из металла и дерева. При этом перед открытием, которое запланировано на лето, площадка пройдет экспертизу на предмет безопасности и соответствия необходимым стандартам.
Фото: ЦПКиО
Раньше эта детская зона в парке была платной. Два года назад администрация парка решила сделать ее открытой для всех посетителей.
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