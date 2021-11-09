В Екатеринбурге осудят адвоката, который брал взятки со своего клиента за развал дела

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В Екатеринбурге будут судить адвоката, которого обвиняют в мошенничестве. Региональная прокуратура уже утвердила обвинение, следствие установило, что летом этого года она была юристом женщины, проходившей по делу о незаконном обороте наркотиков. Она попросила у своей клиентки 200 тысяч рублей в качестве взятки следователю, но повлиять на ход расследования она не могла.

- После получения денег адвокат была задержана сотрудниками управления ФСБ по Свердловской области, проводившими оперативно-розыскное мероприятие «оперативный эксперимент». Проведены очные ставки между обвиняемой и 21-летней девушкой, защиту которой адвокат осуществляла, - сообщили в СУ СК России по Свердловской области.

В пресс-службе прокуратуры добавили, что уголовное дело направили на рассмотрение в Орджоникидзевский районный суд. Девушке грозит до пяти лет лишения свободы.