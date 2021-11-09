За неделю первый компонент вакцины поставили 130 тысяч свердловчан. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области закончилась вакцина Спутник Лайт. Об этом в ходе брифинга рассказал заместитель губернатора Павел Креков. Когда будут поставки вакцины - неизвестно.

- За нерабочую неделю первым компонентом вакцины привились более 130 тысяч человек. Вакцины Спутник V на территории области достаточно, - пояснил Павел Креков.

Кроме этого Свердловской области не планируют введение системы QR-кодов в общественном транспорте. Недавно подобные ограничительные меры были приняты в Татарстане. Павел Креков отметил, что зоны COVID-free будут отменены на Урале только в случае кратного сокращения числа заболевших в сутки.

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