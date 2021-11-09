Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье9 ноября 2021 14:55

В Свердловской области закончилась вакцина Спутник Лайт

Об этом рассказал заместитель губернатора Павел Креков
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
За неделю первый компонент вакцины поставили 130 тысяч свердловчан.

За неделю первый компонент вакцины поставили 130 тысяч свердловчан.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области закончилась вакцина Спутник Лайт. Об этом в ходе брифинга рассказал заместитель губернатора Павел Креков. Когда будут поставки вакцины - неизвестно.

- За нерабочую неделю первым компонентом вакцины привились более 130 тысяч человек. Вакцины Спутник V на территории области достаточно, - пояснил Павел Креков.

Кроме этого Свердловской области не планируют введение системы QR-кодов в общественном транспорте. Недавно подобные ограничительные меры были приняты в Татарстане. Павел Креков отметил, что зоны COVID-free будут отменены на Урале только в случае кратного сокращения числа заболевших в сутки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

С 30 октября в Свердловской области ужесточили антиковидные меры: в ТЦ начали действовать QR-коды. С началом нерабочей недели без QR-кода нельзя попасть во многие учреждения Екатеринбурга и Свердловской области (подробнее)

Как работают торговые центры в Екатеринбурге в нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября 2021. В торговых центрах и гипермаркетах Екатеринбурга рассказали, как они будут работать в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября (подробнее)

Нерабочие дни в Екатеринбурге с 30 октября по 7 ноября 2021 года: что закрыто и что будет работать. Период с 30 октября по 7 ноября 2021 года объявлен в России нерабочими днями. (подробнее)

Где проверяют QR-коды в Екатеринбурге и Свердловской области с 30 октября 2021. Публикуем список мест, где нужен QR-код (подробнее)