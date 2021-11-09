В 2022 году появятся 24 льготных авиарейса из Екатеринбурга

Авиакомпании начнут выполнять льготные рейсы с 1 января 2022 года
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В 2022 году улететь из Екатеринбурга по сниженной цене можно будет в 24 города России. За эти рейсы авиакомпании будут получать субсидии от государства. Утвержденный список опубликовала Росавиация.
- Авиакомпании приступят в реализации программы с 1 января 2022 года, - говорится в сообщении.
Кроме того, перевозчик «Азимут» будет выполнять льготный рейс из Ростова-на-Дону в Екатеринбург. Маршрут будет осуществляться три раза в неделю с января по май и с сентября по декабрь включительно.
Льготные рейсы запустят из Екатеринбурга в следующие города:
- Ижевск (Red Wings будет выполнять рейсы два раза в неделю)
- Магнитогорск («Азимут» будет выполнять рейсы с января по май и с сентября по декабрь два раза в неделю)
- Махачкала (Red Wings будет выполнять рейсы два раза в неделю)
- Оренбург (Red Wings будет выполнять рейсы три раза в неделю)
- Омск (Red Wings будет выполнять рейсы три раза в неделю)
- Барнаул (Red Wings будет выполнять рейсы три раза в неделю)
- Белоярский («РусЛайн» будет выполнять рейсы два раза в неделю)
- Воронеж (Red Wings будет выполнять рейсы с января по апрель и с октября по декабрь два раза в неделю)
- Белгород (Red Wings будет выполнять рейсы с января по май и с октября по декабрь два раза в неделю)
- Саратов (Red Wings будет выполнять рейсы три раза в неделю)
- Салехард («Ямал» будет выполнять рейсы три раза в неделю)
- Ханты-Мансийск («ЮТэйр» будет выполнять рейсы два раза в неделю)
- Кемерово (Red Wings будет выполнять рейсы один или два раза в неделю)
- Томск (Red Wings будет выполнять рейсы один или два раза в неделю)
- Тамбов («РусЛайн» будет выполнять рейсы два раза в неделю)
- Тобольск (Red Wings будет выполнять рейсы один или два раза в неделю)
- Новый Уренгой («Ямал» будет выполнять рейсы два раза в неделю)
- Надым («Ямал» будет выполнять рейсы два раза в неделю)
- Ноябрьск («Ямал» будет выполнять рейсы два раза в неделю)
- Ульяновск (Red Wings будет выполнять рейсы два раза в неделю)
- Новокузнецк (Red Wings будет выполнять рейсы два раза в неделю)
- Урай («ЮТэйр» будет выполнять рейсы с января по апрель и с октября по декабрь два раза в неделю)
- Нижневартовск («РусЛайн» будет выполнять рейсы два раза в неделю)
- Уфа (Red Wings будет выполнять рейсы января по апрель и с октября по декабрь два раза в неделю)