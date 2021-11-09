В Челябинске задержали маму и дочь, обокравших екатеринбургских пенсионеров

Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу

В Челябинске по подозрению в мошенничестве и краже задержали 60-летнюю женщину и ее 38-летнюю дочь, которые в 2019 году обманывали екатеринбургских пенсионеров. По версии следствия, женщины похищали деньги пожилых людей под видом соцработников.

- Задержанные уже дали признательные показания по двум эпизодам мошенничества, совершенным в 2019 году на территории Чкаловского и Орджоникидзевского районов. Тогда у местных пенсионеров под предлогом денежной реформы и обмена денег было похищено 50 и 80 тысяч рублей, - рассказали в отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

В полиции уверены, что мама с дочерью рассказали не о всех случаях обмана жителей Екатеринбурга и просят всех, кто возможно пострадал от их действий, обращаться в органы внутренних дел по телефонам: 8(922)1991618 (Уголовный розыск) или по телефону Дежурной части УМВД (343)294-14-94.