Департамент розничного бизнеса УБРиР возглавил Сергей Миловский

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В сфере ответственности Сергея Александровича будут находиться вопросы повышения финансовых показателей розничного бизнеса, развитие цифровых сервисов банка и розничных продуктов, а также управление каналами дистрибуции.

«Действующая стратегия банка нацелена на увеличение числа активных клиентов и укрепление рыночных позиций. Уверен, что опыт и экспертиза Сергея Александровича будут способствовать достижению этой цели. Мы улучшаем наши продукты и сервисы, чтобы сделать их одними из лучших на рынке по уровню цифровизации и позитивному клиентскому опыту», — прокомментировал президент УБРиР Антон Соловьев.

Сергей Миловский обладает пятнадцатилетним опытом развития банковской розницы в лидирующих финансовых организациях страны.

Родился 17 декабря 1988 года. В 2009 году окончил Московский инженерно-физический институт, а в 2016 году получил степень MBA в Гренобльской школе бизнеса. Со старта своей карьеры в 2006 году занимался созданием розничных банковских сервисов и продуктов в банке «Возрождение», BSGV, Сбербанке. С 2012 года занимал руководящие позиции в группе ВТБ. Создавал премиальную модель обслуживания «Привилегия», продукты и сервисы для зарплатных клиентов, управлял карточными, пассивными и страховыми линейками продуктов.