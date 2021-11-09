Командующий ЦВО назвал условие, при котором военные начнут помогать в борьбе с пандемией в Свердловской области

По данным на 9 ноября 2021 в Свердловской области зарегистрировано 729 новых случаев COVID-19. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Свердловской области сохраняется сложная эпидобстановка в связи с распространением коронавируса. Каждый день в регионе выявляют более 700 новых заболевших COVID-19. При этом в тяжелых условиях приходится работать не только медикам ковидных госпиталей. В частности в Центральной городской больнице №7, которая одна из немногих остается «чистой» от ковида уже наблюдается острая нехватка койко-мест. Пациенты вынуждены укладывать пациентов на каталки. Между тем, Свердловские власти не обращаются за помощью к военным.

- Как только будет первое обращение от властей Свердловской области, мы обязательно поможем всем, чем можем. По согласованию с Министерством обороны РФ берем на себя лечение гражданского персонала Минобороны, разгружая больницы Екатеринбурга и Свердловской области, - рассказывает «КП»-Екатеринбург командующий войсками Центрального военного округа, генерал-полковник Александр Лапин. - Такая помощь оказывается во всех 29 субъектах России, где дислоцируются наши госпиталя или филиалы госпиталей. Мы выделяем кислород для 5 регионов, например, в Ульяновскую область отправили 3 тонны кислорода. В Хакасии оказывают помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией наши опытные специалисты. Они работают в 4 больницах. Поэтому вне всякого сомнения, как только будет первое обращение со стороны правительства Свердловской области, мы сразу же придем на помощь.

Добавим, что по данным на 9 ноября в Свердловской области зарегистрировано 729 новых случаев COVID-19. Состояние 974 заболевших оценивается как тяжелое. Общее число людей умерших от коронавируса в регионе с начало пандемии составляет 7734 человека.