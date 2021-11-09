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Общество9 ноября 2021 13:18

Бульвар в Екатеринбурге назовут в честь умершего топ-менеджера УГМК Владимира Белоглазова

Постановление об этом подписал Алексей Орлов
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
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Бульвар Владимира Белоглазова появится в Орджоникидзевском районе

Бульвар Владимира Белоглазова появится в Орджоникидзевском районе

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бульвар в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга назовут в честь умершего топ-менеджера УГМК Владимира Белоглазова. Постановление об этом подписал глава города Алексей Орлов. Документ еще не опубликован на сайте мэрии, но в пресс-службе администрации «КП-Екатеринбург» подтвердили, что мэр его подписал.

Владимир Белоглазов скончался в феврале 2021 года. Ему было 64 года. Больше двадцати лет в УГМК он руководил серьезным блоком социальных вопросов.

Кроме того он был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью» III степени, почетными грамотами губернатора Свердловской области и Законодательного собрания Свердловской области, а также получил благодарность президента России. Имел знак отличия «За заслуги перед городским округом Верхняя Пышма».