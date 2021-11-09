Уральцу грозит до 8 лет тюрьмы за использование поддельных купюр

Фальшивые деньги мужчина забрал из тайника, который нашел по координатам Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителю Сысертского района грозит до восьми лет лишения свободы на приобретение и использование поддельных купюр. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.

- По версии следствия, обвиняемый 31 июля 2021 года через свой аккаунт на одном из интернет-сайтов совершил покупку не менее двух поддельных банковских билета Центрального банка РФ номиналом пять тысяч рублей, - говорится в сообщении.

После оплаты заказа 39-летнему мужчине пришли координаты тайника, где лежат фальшивые деньги. В лесу рядом с улицей Амундсена он забрал поддельные купюры и отправился домой.

Позже он узнал от своей сожительницы, что они должны пять тысяч рублей знакомой. Обвиняемый дал ничего не подозревающей девушке поддельную банкноту, чтобы та вернула долг. Возлюбленная передала деньги подруге, которая потратила их в магазине. Вторую купюру мужчина хранил дома, пока его не задержала полиция.

Мужчину обвиняют по части 1 статьи 186 УК РФ (хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт заведомо поддельного банковского билета Центрального банка Российской Федерации). Он полностью признал свою вину. Дело направили в суд.

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