На Урале женщину оштрафовали на 75 тысяч за нарушение режима самоизоляции

Женщина, не смотря на диагноз, отправилась в деловую поездку Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительница Пышмы заплатит крупный штраф за то, что нарушила режим самоизоляции. В июле 2021 года она заболела коронавирусом и получила уведомление от Роспотребнадзора о необходимости находится в изоляции. Не смотря на это, она собрала чемодан и улетела с рабочим коллективом на юг России на международный конкурс.

При этом работодатель женщины о диагнозе знал, но ничего не предпринял. Кроме того, во время поездки она заразила свою коллегу. Женщины вместе ехали в купе поезда. В итоге и нарушившей предписание Роспотребнадзора женщине и ее работодателю выписали штраф.

- На основании материала административного расследования Талицкого отдела Роспотребнадзора в октябре 2021 года Пышминский районный суд признал юридическое лицо виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ, и назначил административный штраф в размере 100 тысяч рублей, а также признал жительницу Пышмы виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст. 6.3 КоАП РФ, и назначил ей административный штраф в размере 75 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

Санврачи напоминают, что человек, заболевший COVID-19, и люди, контактировавшие с больным, должны находиться в изоляции не менее 14 календарных дней со дня последнего контакта с больным (даты получения положительного результата) или до выздоровления. За отказ от изоляции, а также несоблюдение санитарного законодательства грозит административная ответственность.