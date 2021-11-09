В Свердловской области за сутки зарегистрировано 729 заболевших коронавирусом

В Екатеринбурге за сутки коронавирус подтвердился у 218 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области за сутки зарегистрировано еще 729 случаев заражения коронавирусом, из них 218 приходятся на Екатеринбург.

Также новые случаи COVID-19 зарегистрированы в Ирбите, Нижнем Тагиле, Ревде, Сухом Логу, Качканаре, Реже, Березовском, Полевском и других населенных пунктах региона.

Общее число заразившихся коронавирусом на Среднем Урале с начала пандемии составляет 163 940 человек, из которых 146 565 - справились с вирусом. За сутки из ковидариев выписали 504 человек.

По данным на 9 ноября 2021 года состояние 974 пациентов остается тяжелым, 617 из них размещены в палатах реанимации, 527 – подключены к аппаратам ИВЛ.

Также за сутки подтверждено еще 29 случаев смерти свердловчан, заболевших COVID-19. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 7 734 человека.