В Екатеринбурге усадьбу на Карла Либкнехта отремонтируют к 2022 году

Фото: предоставлено компанией «Деловой дом на Архиерейской»

Усадьбу ротмистра Переяславцева, которая находится на Карла Либхнета отремонтируют и откроют в 2022 году. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщила компания «Деловой дом на Архиерейской», ремонтирующая это здание.

- Проектные работы начались в 2019 году, но вы должны понимать, что реставрация исторического здание – не просто помыть окна. Есть много опасных моментов, которые необходимо изучить, - добавили в компании.

Фото: предоставлено компанией «Деловой дом на Архиерейской»

21 октября был разобран деревянная часть здания, которая по словам подрядчика прогнила на 99%. На сегодняшний день ведутся работы над кирпичной кровлей здания. В декабре реконструирующая компания восстановит крышу.

- Мы планируем облагородить фасад внутреннего двора со стороны Карла Либкнехта. После основного строительства и замены всех инженерных и коммуникационных сетей компания подарит жизнь старому фонтану и поставит скамейки.

Работы в здании уже идут Фото: предоставлено компанией «Деловой дом на Архиерейской»

Всего на проект было выделено 50 миллионов рублей, но «Деловой дом на Архиерейской» готов к непредвиденным обстоятельствам, которые могут привести к повышению бюджета.

Напомним, что в октябре текущего года усадьбу частично снесли, что вызвало недовольство активистов