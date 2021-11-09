В Екатеринбурге коммунальщики за сутки вывезли 307 тонн мусора и грязи

В ночь на 9 ноября коммунальщики вывезли 200 тонн грязи и мусора Фото: Алексей БУЛАТОВ

За минувшие сутки коммунальщики вывезли на полигоны из Екатеринбурга 307 тонн мусора и грязи. Об это сообщает мэрия со ссылкой на председателя комитета благоустройства Тамару Благодаткову.

- Накануне днем с улиц и тротуаров на полигоны было вывезено 28 тонн мусора и 79 грязи, - говорится в сообщении.

Днем 8 ноября в Екатеринбурге уборкой занимались 326 рабочих и 125 единиц спецтехники. В том числе были задействованы 10 комбинированных дорожных машин (КДМ), 38 тракторов, 13 фронтальных погрузчиков и 31 самосвал.

В ночь на 9 ноября коммунальщики вывезли 200 тонн грязи и мусора. На улицы в темное время вышли 74 рабочих и 99 единиц техники. В том числе в уборке участвовали 12 КДМ, 27 тракторов, 10 фронтальных погрузчиков и 25 самосвалов.

Днем 9 ноября в городе работают 334 коммунальщика и 120 единиц спецтехники. Среди них 15 КДМ, 31 трактор, 11 фронтальных погрузчиков, 33 самосвала и семь машин для вакуумной чистки тротуаров. При этом коммунальщики особое внимание уделяют уборке тротуаров от грязи и пакетов с опавшей листвой.

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