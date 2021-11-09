В Кировграде жители провели акцию против QR-кодов

Жители Кировграда выступили против системы QR-кодов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кировграде около 60 жителей провели акцию против QR-кодов. Об этом сообщает издание «Твой Континент». Собравшиеся подписали два заявления генеральному прокурору Российской Федерации и прокурору Свердловской области. В них местные жители просят провести проверку законности указа губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, согласно которому на территории региона запрещено посещение отдельных учреждений и организаций при отсутствии QR-кодов.

По данным издания, подписи под заявлениями поставили больше ста жителей Кировграда. Кроме того, они также планируют записать видеообращение президенту.

Напомним, QR-коды ввели в Свердловской области 25 октября. С 30 октября без них нельзя посетить большинство общественных мест, включая торговые центры, непродовольственные магазины, салоны красоты, кинотеатры, театры и другие.

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