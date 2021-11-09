В Верхней Пышме мужчину оштрафовали на 20 тысяч рублей за ложный донос

Мужчину признали виновным по части 1 статьи 306 УК РФ (Заведомо ложный донос) Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Верхней Пышме мужчину оштрафовали на 20 тысяч рублей за заведомо ложный донос. Об этом сообщает МО МВД России «Верхнепышминский».

В конце апреля родственник мужчины перевел деньги на банковские счета, чтобы заключить биржевые сделки. При этом своим близким он об этом не рассказал. Его мать заметила пропажу средств со сберегательного счета. А у осужденного созрел план. Он совершил ложный донос о краже денег.

В полицию поступило заявление от членов семьи о краже миллиона рублей с банковского счета. Преступление, о котором они говорили, имело признаки пункта «В, Г» части 3 статьи 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная в крупном размере, с банковского счета).

- При написании заявления сотрудниками МО МВД России «Верхнепышминский» потерпевшим было разъяснено положение статьи 306 Уголовного Кодекса Российской Федерации, - говорится в сообщении местной полиции.

В ходе рассмотрения дела стражи порядка выявили ложный донос. Полиция возбудила дело по части 1 статьи 306 УК РФ (Заведомо ложный донос). Мужчина полностью признал свою вину.

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