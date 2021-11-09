СвЖД подготовила пассажирские вагоны и электрички к зиме

Фото предоставлено пресс-службой РЖД

Чтобы обеспечить безотказную работу техники, а также безопасность и комфорт пассажиров во время поездок в условиях низких температур и неблагоприятных погодных явлений, в сентябре-октябре в депо вагонам был выполнен комплекс диагностических и сезонных операций. Особое внимание специалисты уделили проверке электрического, тормозного оборудования, колесных пар, рам тележек, автосцепных устройств. Была произведена сезонная замена смазок в узлах и агрегатах.

В зимний режим работы переведены системы отопления и вентиляции. Проверено состояние уплотнителей окон и дверей подвижного состава. Проведен текущий ремонт кузовов, стекол, а также внутренней отделки вагонов: плафонов, сидений, спальных и багажных полок, фурнитуры.

У электропоездов отрегулированы токоприемники; на случай обледенения контактной сети обеспечен запас антиобледенительных средств. Создан резерв необходимых деталей, запасных частей, горюче-смазочных материалов.

Фото предоставлено пресс-службой РЖД

Всего к зиме подготовлено более тысячи вагонов дальнего следования Уральского филиала «Федеральной пассажирской компании» (обслуживает Свердловскую железную дорогу и Южно-Уральскую магистраль). В депо Свердловской дирекции моторвагонного подвижного состава плановую проверку прошли 80 электропоездов (188 секций), 17 поездов «Ласточка», 7 рельсовых автобусов и 34 пригородных вагона.

Также к зиме подготовлена пассажирская инфраструктура Свердловской железной дороги. Проверены инженерные коммуникации (системы отопления, водоснабжения, вентиляции, освещения и др.) всех 189 вокзалов, пассажирских зданий и павильонов. На объектах осуществляется постоянный контроль за поддержанием нормативного температурного режима. Для борьбы с гололедом (посыпки платформ, пешеходных мостов и мест прохода пассажиров) обеспечен необходимый запас песка, реагентов и снегоуборочного инвентаря.