В Свердловской области предприниматель заплатит крупный штраф за картинку из аниме

На предпринимателя составили протоколы за нарушение авторских прав и незаконное использование товарных знаков Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле индивидуальный предприниматель выплатил крупный штраф за изображение из аниме «Супер Крылья». Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ Федеральной службы судебных приставов.

На мужчину было составлено два протокола: за нарушение авторских прав и незаконное использование товарных знаков «FILA» и «Columbia». За это мужчина был оштрафован на 52 500 и 50 000 рублей.

- Несмотря на то, что предприниматель знал о задолжностях, они не были погашены в срок. В результате этого он был привлечен к ответственности в виде 20 часов обязательных работ, - добавили в пресс-службе.

В итоге предприниматель выплатил штраф, но от обязательных работ это его не освободило.