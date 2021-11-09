В Нижнем Тагиле ищут пенсионеров, пострадавших от рук квартирных мошенников

Фото: МУ МВД России «Нижнетагильское»

В Нижнем Тагиле полиция ищет горожан, пострадавших от рук квартирных мошенников - двух мужчин 33 и 40 лет, которые под видом социальных работников проникали в дома и забирали деньги. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

Одним из жертв злоумышленников стал 92-летний пенсионер, живущий в доме на улице Бобкова в Дзержинском районе. У него мошенники украли 160 тысяч рублей. По словам пострадавшего, к нему обманом проник в дом молодой человек, назвавший себя соцработником. В какой-то момент он сделал звонок, после которого в квартиру пришел еще один мужчина, чтобы якобы проверить вентиляцию. С ним пенсионер отлучался из комнаты на кухню, оставляя соцработника одного. Когда мужчины ушли, хозяин квартиры обнаружил, что у него пропали деньги.

- В сентябре 2021 года сыщики уголовного розыска МУ МВД России «Нижнетагильское» в ходе проведенных оперативно – розыскных мероприятий сумели установить и задержать первого злоумышленника, следом за ним установили и второго подозреваемого, - сообщили в пресс-службе.

Полиция предполагает, что преступники могли совершить еще ряд преступлений. Сотрудники следствия просят тагильчан, которые стали жертвами задержанных, обратиться по телефону (3435)47-70-02, либо в отдел уголовного розыска по телефону (3435)97-60-99.