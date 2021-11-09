Клиенты Tele2 из Свердловской области проговорили на трассах 1,4 миллиона часов

Фото предоставлено пресс-службой Tele2

Tele2 обеспечивает качественное покрытие и устойчивый сигнал вдоль магистралей, что критически важно для безопасности и комфорта автомобилистов. С мая по октябрь клиенты оператора скачали на дорогах 277 петабайт интернет-трафика. Больше всего клиентов Tele2 путешествовало по трассе М-4 «Дон», соединяющей Москву с Краснодаром и Новороссийском.

В исследование Tele2 попали те водители и пассажиры, которые не менее трех часов провели на одной из самых востребованных федеральных трасс. Чаще всего клиенты оператора выбирали автомобильные путешествия летом, а наиболее активным месяцем стал июль – 13% от общего количества участников длительных поездок с начала года.

С мая по октябрь абоненты Tele2 скачали на трассах 277 петабайт интернет-трафика. Также за этот период путешественники проговорили 170 миллионов часов. Чаще всего на дальние расстояния на автомобиле отправлялись жители Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Также активны были жители Челябинска, Ростова-на-Дону и Воронежа.

Фото предоставлено пресс-службой Tele2

Жители Екатеринбурга и Свердловской области с января по сентябрь 2021 года в общей сложности провели на автомобильных трассах около 34 миллионов часов и проговорили по телефону 1,4 миллиона часов из этого времени. Активнее всего свердловчане пользовались мобильным интернетом на трассе М-5 «Урал».

Напомним, что осенью 2021 года Tele2 обеспечила 100%-е покрытие автомагистрали М-11 «Нева», соединяющей Санкт-Петербург с Москвой. Стабильный мобильный интернет теперь доступен на протяжении 669 километров трассы. Компания запустила на трассе 100 дополнительных станций 5G Ready. Новое оборудование позволило закрыть зоны неуверенного приема и обеспечить связь на протяжении всей дороги, которая проходит по территории Московской, Тверской, Новгородской и Ленинградской областей. Это позволяет оператору предоставлять услуги LTE высочайшего качества и быть технологически готовым к запуску сервисов пятого поколения на магистрали, которая станет первым беспилотным логистическим коридором к 2024 году.