Повар и заключенный из Екатеринбурга, представляясь сотрудниками банка, обманули 12 человек

Жертвами злоумышленников были в том числе медработники, пенсионеры, воспитатель детсада и вахтовики Фото: Алексей БУЛАТОВ

Следственное управление ГУ МВД по Свердловской области направило в суд уголовные дела двух жителей Екатеринбурга - повара Максима 1996 года рождения и отбывающего наказание в местах лишения свободы за причастность к незаконному обороту наркотиков Дениса 1985 года рождения. Их обвиняют в кражах с банковских счетов 12 человек, среди которых медработники, пенсионеры, воспитатель детсада, вахтовики и другие.

- Повар ездил на БМВ третий серии. Его дело рассматривается сейчас в Хорошевском суде Москвы. Он осознал свою вину и большую часть причиненного людям ущерба добровольно погасил. Чего не скажешь об обвиняемом из тюрьмы, который демонстрирует из себя бывалого и не оказывает содействия следствию, его судьбу решит Верх-Исетский суд Екатеринбурга, - руководитель пресс-службы регионального полицейского главка Валерий Горелых.

Он отметил, что резонансные дела, о которых идет речь, состоят из 20-ти томов. Известно, что злоумышленники сообщали своим жертвам, что с их счетов списываются деньги на покупку товаров, чтобы испугать их и получить реквизиты банковской карты. Они уверяли граждан, что данные им нужны, чтобы прекратить незаконное списание денег. При этом мошенники для убедительности представлялись работниками коммерческого банка. Получив реквизиты, они оформляли заказы в магазинах бытовой техники и оплачивали их чужими картами.