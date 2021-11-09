Уральские врачи прооперировали новорожденного с критическим пороком сердца

Медики отметили, что операция была очень сложной Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области врачи прооперировали новорожденного ребенка с одним из самых тяжелых критических пороков сердца и спасли ему жизнь. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

Операция длилась четыре часа. Ее делали медики перинатального центра Областной детской клинической больницы (ОДКБ) и отделения детской кардиохирургии Свердловской областной клинической больницы №1 (СОКБ №1).

Критический порок сердца обнаружили у ребенка, когда он еще был в животе. После рождения обследования подтвердили диагноз. Через 10 часов после рождения малыша врачи начали операцию.

- После проведения эхокардиографии был диагностирован опасный врожденный порок сердца – транспозиция магистральных сосудов, – рассказал заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных и недоношенных детей №1 перинатального центра ОДКБ Марк Пруткин.

Медики отметили, что операция была очень сложной. У ребенка было редкое расположение магистральных сосудов. Через неделю после хирургического вмешательства малыша перевели в ОДКБ. Сначала он находился в отделении реанимации, а затем – в отделении патологии новорожденных. Сейчас ребенок уже дома вместе с мамой.

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