В УрФУ продлили сроки сдачи долгов из-за дистанта

. Сдача «хвостов» в очном формате будет проходить в порядке исключения и только по распоряжению директора института Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Уральском федеральном университете ввели дистанционное обучение с 15 ноября по 31 декабря. Также в вузе продлили сроки сдачи задолженностей по предметам для студентов. Это следует из приказа ректора.

- Сроки сдачи академических задолженностей продлить до 15.12.2021, - говорится в документе.

При этом принимать долги преподаватели должны также дистанционно. Сдача «хвостов» в очном формате будет проходить в порядке исключения и только по распоряжению директора института. Также при очной сдаче обязательно должны соблюдаться санитарно-эпидемиологические нормы.

Кроме того, в документе говорится, что все лекции будут проводиться в режиме онлайн. А лабораторные и научно-исследовательские работы будут проходить в университете с соблюдение санитарно-эпидемиологических норм.

Однако практические и семинарские занятия, на которых не нужно специальное оборудование будут проводиться дистанционно. Разрешить их очное проведение сможет только директор института.

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