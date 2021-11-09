На Урале появились вакансии контролеров QR-кодов

Кандидатам не нужен опыт работы Фото: Татьяна САМОЙЛОВА

В Свердловской области появились несколько вакансий контролеров QR-кодов в торговых центрах. Об этом сообщает сервис по поиску работы и сотрудников «Зарплата.ру».

В Екатеринбурге ищут контролеров в ТЦ «Глобус» и ТЦ «Кит». Работодатель обещает платить 1,5 тысячи рублей за смену в 11 часов. Месячная зарплата контролера составляет от 19 тысяч рублей.

Кандидату не нужен ни опыт работы, ни образование. Сотрудника хотят оформить по договору гражданско-правового характера.

Аналогичная вакансия появилась в Нижнем Тагиле. Там ищут контролера QR-кодов в ТЦ «Кит». Работодатель предлагает гибкий график и оплату 120 рублей за час. Месячная зарплата такого работника составляет от 15 до 20 тысяч рублей.

Работодатель ищет кандидата без опыта работы с неполным средним образованием. Также он хочет оформить сотрудника по договору гражданско-правового характера.

Система QR-кодов начала работать в Свердловской области с 30 октября 2021 года. Теперь чтобы попасть в торговые центры, салоны красоты, кинотеатры, кафе, рестораны, фитнес-клубы, магазины розничной торговли и другие места массового скопления людей. Код подтверждает наличие прививки от коронавируса или антител.

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