В Екатеринбурге будут судить водителя BMW, который сбил пенсионерку

Обвиняемый полностью признал свою вину
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге в суд передали дело 27-летнего водителя BMW X6, который сбил пожилую женщину-пешехода. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.
Авария произошла 8 июня 2021 года около 16:50. Обвиняемый остановился на прилегающей территории на улице Трактовая, 2/1. Водитель не убедился в безопасности маневра и начал движение задним ходом.
- В результате чего на расстоянии восьми метров от правого края проезжей части улицы Трактовая при движении со стороны ЕКАД в направлении улицы Опытная допустил наезд на пожилую женщину-пешехода, - говорится в сообщении прокуратуры.
У пенсионерки оказался перелом в области шейки левой бедренной кости. Эксперты оценили эту травму как тяжкий вред здоровью.
Полицейские установили, что водитель является жителем Сухого Лога. Его обвиняют по части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Обвиняемый полностью признал свою вину.
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