В частном секторе на Уралмаше произошел сильный пожар

В тушении пожара задействованы 20 человек и 5 единиц спецтехники Фото: МЧС по Свердловской области

В частном секторе на Уралмаше рано утром, 9 ноября, произошел сильный пожар. Загорелись дома на улице Народного Фронта. Огонь охватил площадь в 250 квадратных метров и повредил два жилых дома и надворные постройки.

- В 05:40 поступило сообщение о пожаре. В 06:09 пожар был локализован, в 06:39 открытое горение ликвидировано, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Фото: МЧС по Свердловской области

К счастью, во время пожара никто не пострадал. Сейчас пожарные разбирают и проливают сгоревшие конструкции. Всего задействованы 20 человек личного состава и 5 единиц спецтехники.

Фото: МЧС по Свердловской области

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