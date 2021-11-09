В Екатеринбурге водитель Hyundai вылетел на трамвайные пути

Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге ночью, 8 ноября, водитель Hyundai вылетел на трамвайные пути. Авария произошла на перекрестке Татищева и Красноуральской. Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердили в городской Госавтоинспекции.

- Водитель Hyundai Elantra, двигаясь по Татищева со стороны Токарей в сторону Заводской, не справился с управлением и заехал на трамвайные пути, - рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

В ДТП серьезно пострадал пассажир легковушки – 25-летний молодой человек. Его доставили в первую областную больницу. Медики диагностировали у него черепно-мозговую травму и перелом ноги.

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