В Горном Щите водитель и пассажир ВАЗа пострадали в ДТП с грузовиком

Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

В поселке Горный Щит вечером, 8 ноября, грузовик въехал в отечественную легковушку. ДТП произошло напротив дома № 29 по улице Титова.

- Водитель грузовой автомашины «КИА», двигаясь по ул. Титова со стороны ул. Уральская в сторону ул. Шестерикова, при совершении поворота направо на прилегающую территорию допустил столкновение с попутно двигающейся за ним автомашиной ВАЗ-21093, - рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

В легковушке ехали 18-летний водитель и 17-летний пассажир. Оба были пристегнуты ремнями, однако травм избежать не удалось. Молодых людей доставили в больницы.

По данным ГИБДД, за рулем «КИА» находился 47-летний мужчина, водительский стаж которого составляет 15 лет, к административной ответственности он привлекался 1 раз. Водитель грузовика объяснил, что ехал со скоростью 50 км/час, и, поворачивая, не рассчитал траекторию движения своей машины и столкнулся с легковушкой.

Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости учитывать дорожные условия при управлении автомобилем, воздержаться от опасных маневров, соблюдать скоростной режим, а также боковой интервал и дистанцию до впереди идущего транспорта.