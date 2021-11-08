В Екатеринбурге парень украл с карты пенсионерки, лежавшей в больнице, 23 тысячи

В полиции возбудили уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счета» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге местный житель украл с карты 64-летней пенсионерки 23 тысячи рублей. Пострадавшая обратилась в полицию и рассказала, что деньги пропали после того, как она побывала в местной больнице. Подозрения пали на ранее судимого 31-летнего молодого человека.

- Он не стал отрицать причастность к содеянному. По его словам, он пришел в больницу, чтобы навестить мать. Мужчина попросил у нее деньги, после чего женщина на время вышла из палаты. Оказавшись в помещении один, подозреваемый заметил на подоконнике женскую сумку, - сообщает УМВД России по Екатеринбургу.

Сначала он собрался забрать карточку, но тут же заметил, что на тумбочке лежит мобильный телефон без пароля. Злоумышленник зашел в мобильное приложение и перевел на свой счет 23 тысячи рублей, после чего поспешил скрыться. В полиции возбудили уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счета».