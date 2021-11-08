Председатель СКР заинтересовался делом об уральском отце-одиночке, которого подозревают в наркомании

Тетя племянников Максимовых требует, чтобы их отца лишили родительских прав Фото: Алексей БУЛАТОВ

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался ситуацией, в которой многодетного отца-одиночку из Нижнего Тагила, воспитывающего троих несовершеннолетних детей, заподозрили в наркомании. Во время передачи «Мужское и женское» на Первом канале прозвучала версия, что мужчина употребляет запрещенные вещества.

- Супруга мужчины и мать детей ранее скончалась. В ходе программы прозвучали доводы близких родственников умершей о том, что к смерти женщины якобы причастен ее муж, а также о том, что трое несовершеннолетних детей не должны проживать с мужчиной, - сообщает пресс-служба СК России.

Тетя племянников Максимовых требует, чтобы их отца лишили родительских прав, а, чтобы мальчики не попали в детский дом, она готова оформить над ними опеку, так как имеет подходящие для этого жилищные условия.

Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области Богинскому М.В. доложить о ходе проверочных мероприятий.