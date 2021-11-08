Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество8 ноября 2021 19:52

В Екатеринбурге в районе Химмаша пропала 39-летняя женщина

Оксана Ермакова вышла из дома 7 ноября и перестала выходить на связь
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: поисковый отряд "Прорыв"

Фото: поисковый отряд "Прорыв"

В Екатеринбурге волонтеры поискового отряда «Прорыв» разыскивают 39-летнюю Оксану Анатольевну Ермакову. Женщина вышла из дома в микрорайоне Химмаш 7 ноября, после чего перестала выходить на связь.

Приметы пропавшей: рост 176 сантиметров, худощавое телосложение, светлые глаза, крашеные рыжие волосы. К особым приметам можно отнести шрам на шее, татуировка на запястье левой руки, буквы «АНН», тату на правом плече в виде розы, - сообщают поисковики.

На момент исчезновения была одета в черные ботинки с белыми бляшками, черные спортивные штаны, куртку черного цвета ниже колена с капюшоном, шапку розового цвета.

Если вы знаете, где может находиться Оксана Ермакова, сообщите любую информацию на горячую линию отряда «Прорыв» по номеру 89000440220 или позвоните в полицию по телефону 02.