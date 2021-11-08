В Екатеринбурге в районе Химмаша пропала 39-летняя женщина

Фото: поисковый отряд "Прорыв"

В Екатеринбурге волонтеры поискового отряда «Прорыв» разыскивают 39-летнюю Оксану Анатольевну Ермакову. Женщина вышла из дома в микрорайоне Химмаш 7 ноября, после чего перестала выходить на связь.

Приметы пропавшей: рост 176 сантиметров, худощавое телосложение, светлые глаза, крашеные рыжие волосы. К особым приметам можно отнести шрам на шее, татуировка на запястье левой руки, буквы «АНН», тату на правом плече в виде розы, - сообщают поисковики.

На момент исчезновения была одета в черные ботинки с белыми бляшками, черные спортивные штаны, куртку черного цвета ниже колена с капюшоном, шапку розового цвета.

Если вы знаете, где может находиться Оксана Ермакова, сообщите любую информацию на горячую линию отряда «Прорыв» по номеру 89000440220 или позвоните в полицию по телефону 02.